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Depremden 261 saat sonraki kurtuluş Kuşadası Belediyesi'ni sevince boğdu

Depremden 261 saat sonraki kurtuluş Kuşadası Belediyesi'ni sevince boğdu
Depremden 261 saat sonraki kurtuluş Kuşadası Belediyesi'ni sevince boğdu

Kuşadası Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çalışan Abdulkadir Avcı’nın ağabeyi Mustafa Avcı’nın, Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel bir hastanenin enkazından depremin 261’inci saatinde sağ olarak çıkarılması belediye çalışanlarına büyük mutluluk yaşattı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan laboratuvar teknisyeni Mustafa Avcı'nın, 8 aylık hamile olan eşi Bilge Avcı, doğum sancılarının başlaması üzerine 5 Şubat Pazar gecesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Aynı gece ameliyata alınan Bilge Avcı, sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Avcı ailesi ‘Almila' adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluğunu yaşarken hastanenin zemin katı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çöktü. Depremde, Bilge Avcı'nın kaldığı odada bir hasar oluşmazken, depreme zemin katta yakalanan Mustafa Avcı, enkaz altında kaldı.

Depremden sonra hastanenin zemin katındaki enkazda sürdürülen çalışmalarda ekipler, 11'nci günün son saatlerinde 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Arama kurtarma ekipleri, tam da umutların söndüğü anda Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı. Zamana karşı verilen mücadelede, Avcı ve Şakiroğlu, afetten 261 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Yaralı ve oldukça bitkin olan Avcı, ilk olarak arama kurtarma ekibinin telefonu aracılığıyla kardeşi Abdülkadir Avcı'yla konuştu. Kardeşine "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye soran Mustafa Avcı, 'Herkesin iyi olduğu' yönünde aldığı cevaptan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuşadası Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde çalışan Abdulkadir Avcı'nın ağabeyi olan Mustafa Avcı'nın enkazdan canlı çıkarılması belediye personeline sevinç yaşattı.

İsmail Ümit Dilşen

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