Depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte merkez Mustafa Paşa Mahallesindeki 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkazına altında kalan Ayşe Yılmaz, depremden 29 saat sonra sağ çıkartıldı. Ailenin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yoğun bir şekilde çalıştı. Binanın orta kısmındaki molozları büyük bir titizlikle kaldıran ekipler, ilk önce 2 buçuk yaşındaki Sudenaz'a ulaştı. Ayaklarında ezikler olan küçük kız sağ salim çıkartıldı. Küçük kızın bulunduğu bölgeyi genişleten ekipler, daha sonra ise Sudenaz'ın abisi Onur'un cansız bedenine ulaştı. Kısa bir süre sonra ise baba Hüseyin Yılmaz'ın cansız bedeni aynı bölgede bulundu. Babanın deprem anında eşi ve çocuklarını kucağına alıp onlara siper olduğu belirlendi. Babanın da cansız bedenini çıkartan ekipler, enkazın altındaki sağ anneye de ulaştı. Bilinci yerinde olan anneye sağlık ekipleri tarafından enkazın altında müdahale edilerek serum bağlandı. Anne Ayşe Yılmaz, depremden 29 saat sonra ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkartıldı. Ambulansa konulan anne, hastaneye kaldırıldı. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Şinasi İnan - Rıdvan Yeşilırmak