İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı

Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı
Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın büyük yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı.

Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı - Foto Galeri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılıyor. Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor. Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı. Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha fotoğraflarda yüzünü gösterdi.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.