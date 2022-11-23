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Depremden böyle kaçtı!

Depremden böyle kaçtı!
Depremden böyle kaçtı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde vatandaşlar hissedilen depremle birlikte sokağa akın etti. arsıntının geçmesiyle birlikte sığındıkları yerden çıkan vatandaşlar hızlı adımlarla binaları terk etti.

Depremden böyle kaçtı! - Tıkla İzle

Merkez üssü Düzce'de yaşanan deprem Zonguldak'ı da etkiledi. Sarsıntıyla evlerinden çıkan vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Çoğunluğunu yaşlıların ve çocukların oluşturduğu vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ilk olarak yaşam üçgeni oluşturdu.

Sarsıntının geçmesiyle birlikte sığındıkları yerden çıkan vatandaşlar hızlı adımlarla binaları terk etti. Birçok ev ve işyerleri sarsıntıyla sallandı.

Murat Sulucak
 

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