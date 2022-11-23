Depremden böyle kaçtı!

Merkez üssü Düzce'de yaşanan deprem Zonguldak'ı da etkiledi. Sarsıntıyla evlerinden çıkan vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Çoğunluğunu yaşlıların ve çocukların oluşturduğu vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ilk olarak yaşam üçgeni oluşturdu.

Sarsıntının geçmesiyle birlikte sığındıkları yerden çıkan vatandaşlar hızlı adımlarla binaları terk etti. Birçok ev ve işyerleri sarsıntıyla sallandı.

Murat Sulucak



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