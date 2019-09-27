Depremden çayıyla kaçarken kapıyı kırdı

İstanbul'da dün yaşanan depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen depremde çayını da alıp kaçan esnaf görüntüleri hafızalardaki yerini korurken dün yaşanan depremde de benzer olay yaşandı.

Bir şarküteride çalışanlar, yaşanan deprem sırasında büyük panik yaşayarak dışarı kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir çalışan elindeki çay bardağını da alarak kapıya yöneldi. Çayı ile birlikte dışarı kaçan şarküteri çalışanı bu sırada kapıyı kırarak devirdi. İlginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.