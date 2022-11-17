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Depremden çok gürültüsü korkuttu

Depremden çok gürültüsü korkuttu
Depremden çok gürültüsü korkuttu

Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden çok öncesinde gelen gürültüden korkanların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremden çok gürültüsü korkuttu - Tıkla İzle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, 19.43'te merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem kent merkezindeki birçok noktada hissedildi. Deprem öncesi meydana gelen gürültü ise birçok vatandaşı tedirgin ederken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda raftan ürünlerin yere düşmesi ve vatandaşların dışarıya koşuşturduğu anlar yer aldı.

“İnsanlar dışarı çıkarken ben de deprem olduğunu fark ettim”

Depreme berberdeyken yakalanan Mustafa Çakı, “Saat 19.43'te deprem oldu, berber dükkanında çalışırken depremi hissedemedim ama insanlar dışarı çıkarken ben de deprem olduğunu fark ettim. O yüzden çok şükür fazla bir şey olmadı. Bazı vatandaşlar çok şiddetli bir şekilde hissettiğini, deprem öncesinde ise gürültü olduğunu söyledi” dedi.

Atilla Özer - Eren Elyesa Polat
 

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