Depremden etkilenen çocuklar, T3 Vakfı çadırında astronotla eğlenceli zaman geçiriyor

Gönüllüleriyle birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdüren Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, çadır kentlerde çocukların yüzünü güldürmeye, çocuklara hem moral hem de eğitim desteği vermeye devam ediyor. T3 Vakfı, depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla çadır ve konteyner kentlere “T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı” kurdu. Çadırlarda deneyap atölyelerinde halihazırda çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin benzerini bu atölyelerde veriyor. Adıyaman Eğriçayı Çadır Kenti, Adıyaman Üniversitesi Çadır Kenti, Kahramanmaraş Kafum Çadır Kenti, Avşar Çadır Kenti, Elbistan Pınarbaşı Mesire Alanı Çadır Kenti, Pazarcık Çadır Kenti, Gaziantep Nurdağı Çadır Kenti, Kalyon Çadır Kenti, Hatay Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ve Defne Orhanlı Çadır Kentinde faaliyete geçen T3 Oyun ve Etkinlik Çadırında düzenlenen atölyelerde çocuklar kendi çadırlarında kullanmak üzere lambalar hazırlıyor. Çocuklar aynı zamanda, teleskopla güneş gözlemi yapıyor. VR gözlüğü de kullanan çocuklar, maskot ve astronotla tanışarak eğlenceli zaman geçiriyor. Gökyüzü gözlemine ise başta çocuklar olmak üzere her yaştan insan katılıyor.

Oyun ve etkinlik çadırlarında, alanında uzman kişiler tarafından afetten etkilenen çocuklar için hazırlanan programlar gönüllüler tarafından titizlikle yürütülüyor. Çocukların psikolojik ve sosyal olarak iyi hissetmelerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi için oyun ve etkinliklerle gerçekleştirilen doğa, teknoloji, astronomi atölyelerinde ilgi çekici eğitimler veriliyor. Ahşap oyuncak atölyesi, ateş, toprak, hava, su oyunu, kendi arabanı kendin yap, filografi atölyesi, çantamı boyuyorum, model uçak atölyesi, eski minder oyunu, bardaktan kule yapımı gibi eğlenceli aktiviteler de “T3 Oyun ve Etkinlik Çadırı”nda gün boyu devam eden aktiviteler arasında yer alıyor.

Zöhre Alagöz

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