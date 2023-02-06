Depremden etkilenen Malatyalılar akşamı dışarıda geçiriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremler 10 farklı şehirde hissedildi. Korku ve panikle kendilerini dışarı atan Malatyalı vatandaşlar ise, deprem anından itibaren binaların olmadığı boş alanlarda yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışıyor.

“Süre çok uzundu, şiddeti çok güçlüydü”

Devletin kendilerine sahip çıktığını belirten Kamber Uludağ, “Yarın da inşallah güzel olur ve bu beladan daha az hasarla kurtuluruz. Geceyi burada geçireceğiz. Saat 11.00'den beri buradayız ve bunlarla idare ediyoruz. Başka şansımız yok. Binaya giremiyoruz. Çünkü çok hasar var. 1999 yılında Gölcük depremini yaşamıştım. Ama o depremle bu deprem çok farklı. Süre çok uzundu, şiddeti çok güçlüydü. Allah'ım bir daha göstermesin” dedi.

Depremzedelerden Salih Arslan, “Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah beterinden saklasın. Şu an evimin durumunu bilmiyorum. İlk depremle birlikte dışarı çıktım. Evimin yıkılıp yıkılmadığını bilmiyorum. Belediye başkanımızdan ricamız, acil ihtiyacımızı olan seyyar bir tuvaletin yapılmasıdır” diye konuştu.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak

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