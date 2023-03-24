Depremden etkilenen öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği

Depremden etkilenen tüm öğrencilerin, diledikleri yerden ve istedikleri zaman eğitimlerine online olarak devam edebilmeleri amacıyla online eğitim platformu Uğur Dijital, öğrencilerin ücretsiz kullanımına açıldı. 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı illerimizde farklı tarihlerde başladı. Liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında 8. sınıfın ve 12. sınıfın ikinci dönem müfredatı sınav kapsamlarından çıkarıldı. Bu süreçlerin akabinde eğitim öğretim süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Uğur Kurs, depremden etkilenen tüm öğrencilere online eğitim platformu Uğur Dijital'i ücretsiz kullanıma sunuyor.

Uğur Okulları Kahta Kampüs Müdürü Fatma Güngör Eskici, “Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle birlikte Adıyaman Kahta ilçesinde bir online eğitim çadırı kurduk. Haftada üç gün canlı derslerimiz oluyor, iki gün de deneme sınavları yapıyoruz. Uğur Dijital tüm Türkiye'de depremden etkilenen tüm öğrenciler için ücretsiz hale getirildi. Öğrencilerin yapması gereken tek şey Uğur Dijital'e üye olmalarıdır. Bunun için bulundukları bölgedeki Uğur Okulları veya Uğur Kurs şubelerini arayarak ya da ziyaret ederek kullanıcı bilgilerini alabilirler. Uğur Dijital'e katılabilmeleri için çadır kentlerde olmaları gerekmiyor. Aynı zamanda istediği yerden istediği evden online eğitim platformumuza erişim sağlayabiliyor. Burada ders ve konu tekrarlarını yapıp, hedef belirleyip ulaşabilmesi için öğrenciyi yönlendiriyoruz. Aynı zamanda online deneme sınavlarına katılarak öğrencilere destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğur Dijital'in depremzede öğrenciler için başlattığı bu kampanyadan öğrenciler de oldukça memnun ve yoğun katılım sağlıyor. Bu kampanya hakkında konuşan öğrencilerden Osman Efe Kıymaz, “Depremde evimiz ağır hasar gördü, çadır kentte kalıyoruz. Burada kurulan eğitim çadırında, haftada üç gün ders işliyoruz geri kalan iki gün de deneme sınavları yapılıyor” dedi.

Hüseyin Türkoğlu

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