Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları adreslerine teslim ediliyor

Mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak yürütülen çalışma ile deprem felaketinin başladığı günden bu yana yüzlerce ailenin ihtiyacı temin edildi. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Bağlar'da evleri hasarlı olmayan ancak desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar için Bağlar Belediyesi anlamlı bir hizmeti hayata geçirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için çalışma başlattı. Ekipler önce ihtiyaç sahibi ailelerinin adreslerine gidip durum tespiti yapıyor, ardında da zabıta ekiplerinin gözetiminde bu ihtiyaçlar ilgili ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Belediyenin hayata geçirdiği bu çalışma sayesinde ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten vatandaşlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte her gün bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, deprem nedeniyle zor günler geçiren ilçe halkına moral aşılamaya çalışıyor.

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