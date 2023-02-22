Depremden etkilenenlere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlık, doğal afet bölgesinde alınan önlemler kapsamında, OHAL süresince bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlayacak.

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibariyle iş akdi bulunan, deprem tarihi ve sonrasında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması sebebiyle iş sözleşmesi sona eren ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca işverenin kısa çalışma başvurusunda bulunmasına rağmen gerekli prim şartlarını taşımaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabilecekler. Söz konusu ödemeler için başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek” denildi.

“İstihdamın korunmasına ilişkin tedbirler”

Açıklamada, “Bakanlık tarafından OHAL süresince istihdamın korunmasına ilişkin alınan tedbirler kapsamında istisnai haller dışında işten çıkarmalar yasaklandı. Tarafların hak kaybına uğramaması için toplu iş sözleşmesi süreci kapsamında; yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin hak düşürücü süreler uzatıldı” ifadeleri yer aldı.

Musa Erdoğan



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