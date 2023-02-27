Depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yüzlerce araç enkaz altında kaldı. Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar da çıkartıldı. Araçlar kentin 3 farklı noktasında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kullanılmaz hale gelen araçların bulunduğu yediemin otoparklar dron ile havadan görüntülendi.

Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.

Murat Kanber - Cihan Kizir -Cafer Eser

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