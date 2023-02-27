İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi

Depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi
Depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi

Adıyaman’da enkaz altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce aracın kaldırıldığı yediemin otoparkları havadan görüntülendi.

Depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yüzlerce araç enkaz altında kaldı. Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar da çıkartıldı. Araçlar kentin 3 farklı noktasında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kullanılmaz hale gelen araçların bulunduğu yediemin otoparklar dron ile havadan görüntülendi.

Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.

Murat Kanber - Cihan Kizir -Cafer Eser

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.