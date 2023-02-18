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Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı

Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı
Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı

Diyarbakır bir kişi deprem sırasında korkup kaçtı, merdivenlerden yuvarlanarak kalça kemiğini kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı - Tıkla İzle

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan bir sitede, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında panikleyerek merdivenlerden kaçan bir kişi ayağı kayarak yuvarlanıp yere düştü. Acılar içerisinde kıvranan şahıs çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalça kemiğini kıran şahıs tedavi altına alındı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan

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