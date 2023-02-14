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Depremden kaçma anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Depremden kaçma anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı
Depremden kaçma anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı. Bir başka apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın duvarlarının patladığı anlar görüldü.

Depremden kaçma anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı.

Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı'nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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