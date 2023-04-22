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Depremden kurtulan 18 yaşındaki genç kazada can verdi

Depremden kurtulan 18 yaşındaki genç kazada can verdi
Depremden kurtulan 18 yaşındaki genç kazada can verdi

Kahramanmaraş’tan 10 gün önce Kocaeli'ye amcasının yanına gelen ve motosikletin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 18 yaşındaki depremzedenin cenazesi memleketine gönderildi.

Saat 04.00 sıralarında Kartepe ilçesinde M.T. idaresindeki 34 FKY 469 plakalı motosiklet ile Öner Kökünüz (18) hakimiyetindeki bisiklet çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Öner Kökünüz hayatını kaybederken M.T. ise yaralanmıştı. Kahramanmaraş'tan amcasının yanına Kocaeli'ye tatil yapmak için günler öncesinde gelen Öner Kökünüz'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bugün amcası tarafından teslim alınan Öner Kökünüz cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Ardacan Uzun - Cihat Polat

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