Depremden kurtulan vatandaş o anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremi Adıyaman merkezde yaşayan Bilal Turhan, ailesi ile birlikte kurtulmayı başardı. Kırsal alanda yaşayan engelli kardeşine ulaşan Turhan, onu yaralı halde buldu. Kardeşini önce Kahta Devlet Hastanesine götüren Turhan, ardından kardeşinin ambulans ile sevk edilmesiyle Mardin Devlet Hastanesine geldi.

“Deprem bize yıllar gibi geldi”

Adıyaman merkezde yaşadığını belirten Turhan, "Deprem sabaha karşı oldu. Çok şiddetli bir depremdi. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. İlk başta sakin olalım dedik ancak deprem geçmedi. Deprem bize yıllar gibi geldi. O an evde bulunan her şey üzerimize düştü yine de sakin olmaya çalıştık. Duvarlar yıkıldı evin kolonları sağlammış onlar sayesinde kurtulduk. Merdivenlerden inmeye başladık, o an duvarlar üzerimize yıkılmaya başladı. Alınacak nefesimiz varmış, yiyeceğimiz lokmamız varmış ailecek oradan çıkmayı başardık. Ev tamamen yıkıldı ve kolonların üzerinde kaldı. Komşularla beraber birkaç kişiyi çıkarmaya çalıştık. Sabah oldu köyden haber almaya çalıştık. Şebekeler çekmiyordu, köye gitmeye çalıştık kar olduğu için gidemedik. Bir şekilde köylüler ile iletişime geçtik. Köy tamamıyla yerle bir olmuştu köye gittiğimizde köylüler kendi çabalarıyla veya depremden kurtulanların çabalarıyla çıkmayı başarmıştı” şeklinde konuştu.

Mustafa Kurtulan

