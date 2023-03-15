Depremden önce kentsel dönüşüme karşı çıkıldı, yüzlerce bina ağır hasar aldı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından birçok ilde olduğu gibi 6 binanın yıkıldığı, yüzlerce binanın da hasar gördüğü Diyarbakır merkezde kentsel dönüşüm projeleri yeniden gündeme geldi. Bin 200'ü ağır, 2 bin 400'ü orta olmak üzere toplam 3 bin 650 binanın hasarlı olduğu tespit edilen Bağlar ilçesi sakinleri, kentsel dönüşümün ilçe için çok faydalı olacağını dile getirdi. İlçeye bağlı Kaynartepe Mahallesi'ni ise 2020 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla riskli alan ilan edildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce uygulanmaya başlanan kentsel dönüşüm projesi, geçtiğimiz sene Diyarbakır Mimarlar Odası'nın mahkemeye yaptığı başvuru üzerine durdurulmuştu. İlçe için kentsel dönüşüm projesinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bağlar'ın Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, o dönem engellenen kentsel dönüşümle ilçesinin nasıl bir felakete sürüklendiğini acı deneyimle yaşadıklarını kaydetti. Mimarlar Odası'nın kentsel dönüşüm projesine engel olmasının yanlış bir adım olduğunu ifade eden Demir, “Bağlar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesinin başlangıç noktası Kaynartepe Mahallesi'ydi. Projemiz Bağlar ilçemizin tamamının kentsel dönüşüme girmesiydi. 10 yıl içerisinde tüm ilçe halkımız evine kavuşmuş olacaktı. Maalesef Mimarlar Odası, Bağlar Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm projesini mahkemeye verip süreci durdurdu. Yaptıkları bu davranışın nedenini de hiçbirimiz bilmiyoruz. Keşke böyle adım atmasaydılar” dedi.

İlçede birçok vatandaşın depremin yol açtığı hasarla mağdur olduğuna değinen Demir, “Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra birçok vatandaşımız maalesef kentsel dönüşüme gidilmediği için mağdur oldu. İlçemizde 4 bina deprem esnasında yıkılırken, çoğu bina ve müstakil ev de ağır hasar ve orta hasar aldı. Bu insanların şu anda can güvenliği yok. Keşke bu kentsel dönüşüm projesini durdurmasaydılar. Bağlar ilçesinde birçok mahalle maalesef metruk ev barındırıyor. Mesela Muradiye Mahallesi'nde 30'a yakın metruk ev bulunmaktadır. Bu evlerin içerisinde türlü türlü olaylar dönüyor. Kentsel dönüşüm böyle yerler için de en güzel projeydi. Bağlar ilçemizi tertemiz edecek bir projeydi. Umarım proje tekrar hayata geçirilir. Depremden sonra farz oldu” ifadelerine yer verdi.

“Projenin engellendiği yerde yıkım olsaydı hesabını kimse veremezdi”

“Kentsel dönüşümü engellenen mahallede enkaz altında kalan vatandaşlarımız olsaydı bunun hesabını kimse veremezdi. Bu defa biz Mimarlar Odası'nı şikayet edecektik” diyen Demir, şunları kaydetti:

“Depremden sonra sadece benim mahallemde 40 bina yıkılacak. Hepsi ağır hasarlı duruma geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tek ricamız bu duruma bir el atmalarıdır.”

İlçe sakinlerinden Ayşe Görmez ise, kentsel dönüşümün şart olduğunu dile getirerek, “Kentsel dönüşümün olmasını ilçe sakinleri olarak istiyoruz. Artık rahatlığa kavuşmak istiyoruz. Ne kışımız, ne yazımız var. Kentsel dönüşümün iptal edilmesi yanlış bir şeydir” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli - Murat Başal

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