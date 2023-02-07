İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada'nın soğukkanlılığı duygulandırdı

Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada'nın soğukkanlılığı duygulandırdı
Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada'nın soğukkanlılığı duygulandırdı

Gaziantep'te depremden son anda kurtularak ailesiyle birlikte arabada kalan 4 yaşındaki Ada'nın ağlayan ablasını teselli ettiği anlar duygulandırdı.

Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada'nın soğukkanlılığı duygulandırdı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi büyük üzüntüye boğarken, deprem sonrasında yaşananlar duygu dolu anlara sahne oluyor. Gaziantep'teki depreme uykuda yakalanan ve son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada Şimşek isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte arabada kalıyor. Büyük korku yaşayan ablası İremsu'nun gözyaşlarına dayanamayan minik Ada, "Bak annem, babam, kardeşim buradayız. Korkacak bir şey yok ki. Depremin altında kalsaydık ne olacaktı? Ölecektik. Hem yorganımız var hem arabamız var" diyerek moral vermeye çalıştığı anlar duygulandırdı.

Rıdvan Bostancı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.