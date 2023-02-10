Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi

İHA ekibi, Tevekkeli köyünde tarlaların ortasında paralel olarak devam eden yarıkları kaydetti.

Bölge sakinlerinden Mahsur Sarıkaya, çok büyük sarsıntı yaşadıklarını, korktuklarını belirterek, “Hemen her şey yıkıldı. Bazı binalar ortadan ikiye ayrıldı. Büyük korku içindeyiz” dedi.

Göktürk Fırat

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.