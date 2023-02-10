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Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi

Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi
Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli köyü’nde büyük yarıklara sebep oldu. Fay hattı İHA ekibi tarafından dron ile görüntülenirken, fayın 290 kilometre olarak ölçüldüğü, plakalar arasında 2 metre kaymanın bariz şekilde görüldüğü belirtildi.

Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İHA ekibi, Tevekkeli köyünde tarlaların ortasında paralel olarak devam eden yarıkları kaydetti.
Bölge sakinlerinden Mahsur Sarıkaya, çok büyük sarsıntı yaşadıklarını, korktuklarını belirterek, “Hemen her şey yıkıldı. Bazı binalar ortadan ikiye ayrıldı. Büyük korku içindeyiz” dedi.

 

Göktürk Fırat

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