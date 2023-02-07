Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor

Yangın, İskenderun'un Karayılan Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası konteyner devrilmesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, halen söndürülemedi. Saatlerdir devam eden yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.

Ahmet Berke Erdal - Abdullah Çibir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.