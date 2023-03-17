İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremden sonra sel vurdu ama o sokak kedilerini ihmal etmedi

Depremden sonra sel vurdu ama o sokak kedilerini ihmal etmedi
Depremden sonra sel vurdu ama o sokak kedilerini ihmal etmedi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde depremde evini, selde eşyalarını kaybeden Saniye Karaboğaz, her gün beslediği sokak kedilerini ihmal etmiyor.

Depremden sonra sel vurdu ama o sokak kedilerini ihmal etmedi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Saniye ve Zeynal Abidin Karaboğaz çiftinin yaşadığı ev ağır hasar aldı. Saniye Karaboğaz, evdeki eşyaları çıkartarak Ömerova Deresinin yanında bulunan annesinin evine koydu.
Karaboğaz Ailesi'ni bu kez de sel vurdu. Sel metrelerce yükseldi ve dere kenarında bulunan eve kadar ulaştı. Evin camından içeri giren sel bütün eşyayı kullanılmaz hale getirdi.

Zeynal Abidin Kaaboğaz bir taraftan evin içeni dolan çamurları temizlerken, eşi Saniye Kaaboğaz ise her zaman yaptığı gibi sokak kedilerini besliyor. Evini ve eşyalarını kaybeden Saniye Karabağaz, kedilere mama vermeyi ihmal etmiyor.

Zeynal Abidin Karaboğaz eşyalarının sel altında kaldığını belirterek, “Maalesef başımıza ikince bir felaket geldi. Yaklaşık bir ay önce yaşanan depremde evimiz ağır hasar görmüştü. Eşyalarımızı kayınvalidemin evine getirdik. Ancak burada da sele yakalandık. Evin içi çamurla doldu. Eşyalarımız içeride, bizde evi temizleyemeye çalışıyoruz” dedi.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.