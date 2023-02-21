Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem bölgelerinden yaralı kurtulan bazı yaralılar ise Elazığ'daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılar, o anları anlattı. Uyandıktan sonra evinin yıkıldığını dile getiren İzzet Birişik, “İçeride 4 kişiydik. Kızım, eşim ve yeğenim vardı. Eşim vefat etti. 3 saat enkazın altında kaldık. Komşular geldi ve bizi kurtardı. Enkaz altında her şey aklına geliyor. Bu bir ölümdür. Sadece sende değilsin. Eşin, kızın ve yeğenin orada. Çok zor. Biz üst kattaydık. Ev 5 kattı. Bir boşluk kaldı. Eşimde kanepelerin arasına girmişti. O sırada yatakta uyuyorduk. Kalkıp çatıya giderim diye düşündüm. Elimi duvara yaslarken ev gitti. Hiç fırsat yoktu. Bu bir deprem değil kıyametti. Kar yağıyor. Kış ve fırtına vardı. 54 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim. Allah kimsenin başına vermesin. Kızım, eşim, yeğenim bir köşede ben ölüyorum diyorlardı. Sanki bir rüzgar geldi evi götürdü. 5 katlı bir ev ve evi de yeni yaptım. Daha 7 senelik ev. Hiç fırsat vermedi. Yataktan kalktım elimi duvara yasladım başka bir şey görmedim” diye konuştu.

“Panikle ben kendimi 2'inci katın balkonundan attım”

İbrahim Tatlı (30), “Depreme gece yakalandık. Çok korkunç bir gürültü ile sarsıldık. O panikle ben kendimi 2'inci katın balkonundan attım. Kalça kemiğimde kırık var ve ameliyat oldum. İnşallah ne kısa zamanda iyileşip tekrar Malatya'ya dönmek istiyorum. Rabbim bir daha böyle felaketleri bizlere yaşatmasın. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Elazığ depremini de yaşadık ama bu kadar etkili değildi. Kurtuluşumuz yok diye düşündük. O yüzden balkondan atladım. Bina ağır hasarlı çöktü çökecek. 20'ye yakın akrabamı kaybettim. Çok zor bir süreç. Psikolojimiz bozuldu. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Kamil Cankılıç

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