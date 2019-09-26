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Depreme AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada

Depreme AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada
Depreme AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada

İstanbul’da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Depreme AVM’de yakalanan vatandaşların korku anları kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bayrampaşa'da bir AVM'de yakalanan vatandaşlar deprem ile birlikte hızla dışarı çıktı ve koşarak binadan uzaklaştıkları görüldü.

Bir başka görüntülerde ise yaşlı bir kişi depreme bir markette alışveriş yaptığı sırada yakalanıyor. Depremin olması ile birlikte masada bulunan kasiyer ve yaşlı kişi hızlıca dışarı çıkıyor. Market sahibinin uzun süre dükkanına giremediği kameralara yansıyor.Başka bir görüntüde ise evin içerisinde bulunan akvaryum ve televizyonun beşik gibi sallandığı görülüyor. Öte yandan bir kişinin deprem esnasında markette bulunan bir çocuğu alarak hızlıca dışarı çıktığı kameralara yansıdı.

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