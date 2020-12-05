İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı

Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'da da hissedilen depreme bir genç, bilgisayar başında canlı yayında arkadaşlarıyla sohbet ederken yakalandı.

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı - Tıkla İzle

AFAD tarafından büyüklüğü 5.2 olarak açıklanan deprem sırasında oyun oynayan ve bir anda sallandığını hissedip bağırmaya başlayan 17 yaşındaki Umut Doğanay Lafçı'nın depreme canlı yayınla yakalandığı anlar kaydedildi. Bir anda korku ve paniğe kapılan genç, yerinden fırlayıp bilgisayarın başından ayrıldı. Umut Doğanay Lafçı, "Deprem anında arkadaşlarımla 30 kişinin bulunduğu ortamda sohbet ediyordum, deprem anında deprem oluyor diye bağırıp direkt babamın yanına koştum, korkunç bir olaydı Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Mehmet demirci
 

İLGİLİ HABER
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.