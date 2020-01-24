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Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar
Depreme canlı yayında yakalandılar

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı.

Depreme canlı yayında yakalandılar - Tıkla İzle

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Depremle birlikte televizyon programına katılanlar büyük bir korku yaşarken programa ara verildi.

Deprem anında market ve alışveriş merkezlerinde olan vatandaşlar da panikle dışarı kaçmaya çalıştı. Bir alışveriş marketindeki vatandaşlar, depremle birlikte panikle dışarı koşmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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