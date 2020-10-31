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Depreme dayanamayan binaları iş makinaları ayakta tutuyor

Depreme dayanamayan binaları iş makinaları ayakta tutuyor
Depreme dayanamayan binaları iş makinaları ayakta tutuyor

İzmir’de dün meydana gelen 6.6’lık depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, yan yatan ve iş makinalarının desteğiyle ayakta durabilen Barış ve Cumhuriyet siteleri havadan görüntülendi.

Depreme dayanamayan binaları iş makinaları ayakta tutuyor - Tıkla İzle

İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinalarının desteğiyle ayakta duruyor.

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinde 3 bina, Cumhuriyet Sitesinde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makinaları destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi. Taşıyıcı kolonlardaki kırılmalar nedeniyle yan yatan binaların görüntüsü, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ali Gözeten - Fadıl Pişkin
 

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