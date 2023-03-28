Depreme dayanıksız 61 yıllık köy camisinin yerine Osmanlı mimarisiyle yenisi yapılıyor

Lapseki ilçesine bağlı 50 haneli Kocaveli köyü camisi, 1962 yılında köylüler tarafından kendi imkanlarıyla yaptırılarak ibadete açıldı. Köy halkının ibadet ettiği cami de, 2020 yılında İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemeler sırasında hasar tespit edildi. Depreme dayanıksız, kullanılamaz raporu verilen cami mühürlendi ve ibadete kapatıldı. Nisan 2022'de kurulan Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin girişimleriyle eski köy camisi yıkıldı. Osmanlı mimarisine uygun şekilde yapılacak olan yeni cami için geçen yıl Kurban Bayramı arifesinde temeli atıldı. Ardından cami inşaatına başlandı. Kaba inşaatı tamamlanan caminin kubbesinde çalışmalar devam ediyor. Köy halkı ve hayırseverlerin yardımıyla inşaatı devam eden ve yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olacak olan Osmanlı mimarisine uygun yapılan Kocaveli köyü camisinin bu yıl Kurban Bayramı'nda ibadete açılması planlanıyor.

Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Evran, Kocaveli köyünün tarihinin 1900'lü yıllara dayandığını söyledi. Köyü Bulgar göçmenleri ve Karadeniz'den gelen ailelerin oluşturduğunu belirten Dernek Başkanı Ahmet Evran, “Kocaveli köyü camisi 1062 yılında o zamanki büyüklerimiz tarafından yığma taş ile yaptırılmış. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Jandarma ve ilgili birimler tarafından hasar tespit çalışmaları sırasında köy camimizde hasar tespit edildi. Biz Muhtarlık bünyesinde burasını tadilat ile onarabilir miyiz diye girişimde bulunduk. Burada yapılan incelemede bu caminin tadilat ile değil yıkılması ve yerine yeni bir cami yapılması gerektiğini bize bildirdiler. Sonrasında biz bu camiyi yıktık. Köyümüzde Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğini kurduk. Bu dernek yasal olarak Çanakkale Valiliği'nden izin alınarak kuruldu. Camiyi yıktıktan sonra yerine sıfırdan cami yapmaya başladık. Bu caminin projesi İstanbul'da çizildi. Osmanlı mimarisine uygun bir cami olarak köyümüzde ibadete açılacak” dedi.

Mustafa Suiçmez - Ercan Özçetin

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