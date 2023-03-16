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Depreme dayanıksız olan polis merkezi binası yıkıldı

Depreme dayanıksız olan polis merkezi binası yıkıldı
Depreme dayanıksız olan polis merkezi binası yıkıldı

Karabük'te depreme dayanıksız olduğu tespit edilen polis merkezi binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Depreme dayanıksız olan polis merkezi binası yıkıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası, Karabük'te yıkım çalışmaları hızlandı. Depremsellik analizi yapılarak dayanıklılık durumunun olumsuz olduğu tespit edilen Ö. Lütfü Özaytaç Caddesi üzerindeki Üç Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliğinin yıkımına karar verildi. Çevrede alınan geniş güvenlik önleminin ardından 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Rıdvan Bostancı

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