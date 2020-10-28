Depreme karşı yapılan çelik evler yükseliyor

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaralar sarılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bin 15 adeti köy evi, toplamda 18 bin 868 konutun tamamlanması için başlatılan çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde hemen hemen her mahalle şantiye ye dönerken, köyler de de çelik konstrüksiyonlu evler hızla yapılıyor. Bu kapsamda Baskil, Sivrice, Maden ilçeleri ile merkeze bağlı 300 köyde planlanan bin 15 konutun bir çoğunda yer seçimi yapılarak, başlatılan çalışmalar da sürüyor. İlk çalışmanın başladığı Değirmenönü köyündeki çelik konstrüksiyonlu evlerde bitme aşamasına getirildi. İlk evlerin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.Çelik konstrüksiyonlu yapılan evlerin yaklaşık 7.5 ile 8 arasında depreme dayanıklı ısı ve ses yalıtımlı olduğu kaydedildi.

24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan depremi anımsatan İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, “Meydana gelen deprem nedeniyle hak sahibi olan ailelerimiz için Baskil, Sivrice, Maden ilçeleri ile merkeze bağlı köylerimizde köy konutları yapılmaya devam ediyor. Elazığ genelinde köylerimizde bin 15 tane konutun yer seçimi yapıldı ve inşaatlarına başlandı, bunlarda devam ediyor. Bu yapılar çelik konstrüksiyon konutlardır. Sıkıştırılmış betopan dediğimiz dış cephesi betopandan ve içi mineral yönünden yapılmış ısı ve sese dayanıklı yapılardır. Deprem bölgesinde yaşayan bir ilimiz için depreme dayanıklı yapılar olarak tamamlanarak hizmete sunulacak” dedi.

Dünyanın bir çok ülkesinde uygulaması yapılan ve kullanılan konutlar olduğunu vurgulayan Pıhtılı, “Farklı iklimlerde farklı deprem bölgelerinde kullanılan yapım yöntemiyle yapılıyor. Binanın temeli beton ve üst kısmında çelik konstrüksiyon dediğimiz yapı. Yaklaşık 7,5, 8 büyüklüğündeki bir depremde bile zarar görmeyecek yapılar. Bu nedenle özellikle deprem bölgelerinde AFAD konutlarının bu şekilde yapılmasına karar verildi. Bu aşamadan itibaren artık bu tip konutlar yapılıyor” diye konuştu.

3 ilçe ve merkeze bağlı olmak üzere yaklaşık 300 köyde konutların inşaatlarının devam ettiğini dile getiren Pıhtılı, “Bir taraftan da yer seçimi çalışmaları yapılıyor. İnşaatın ilk başladığı yer Değirmenönü köyüdür. Burada konutlarımız tamamlanma aşamasında çevre düzenlemesinin akabinde önümüzdeki ay nasip olursa teslimata başlanacak. Yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kamil Can Kılıç