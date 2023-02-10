Depremin 111. saatinde kurtarıldı, oğullarına kebap sözü verdi

Kahramanmaraş Sandalzade Bulvarı'ında bulunan 7 katlı Hamdibey Apartmanı, depremde yerle bir oldu. Apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan Filiz Çiftçi enkaz altında kaldı. Çiftçi'nin deprem sırasına dışarıda olan oğulları, enkazdan annelerin seslerini duyarak arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Enkazda yaklaşık 10 saat sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda galeri açan ekipler Filiz Çiftçi'ye ulaştı. Yıkıntıların arasından depremin 111. saatinde çıkartılan Çiftçi, ilk olarak oğullarını yanına istedi. Onlara kebap ısmarlama sözü veren Çiftçi, sağlık ekiplerince enkaz alanından alınarak ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan Çiftçi, tedavi altına alındı.

Volkan Kayalar - Caner Sönmez - Emre Baba - İsmail Coşkun

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