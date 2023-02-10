Depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin 113'üncü saatinde Samandağ ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın enkazından 64 yaşındaki Necati Havare isimli adam sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Havare tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.
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