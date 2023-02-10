İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 64 yaşındaki Necati Havare, depremin 113. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin 113'üncü saatinde Samandağ ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın enkazından 64 yaşındaki Necati Havare isimli adam sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Havare tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABER
38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı 38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı
İLGİLİ HABER
Depremin 112. saatinde enkaz altından kurtuluş Depremin 112. saatinde enkaz altından kurtuluş
İLGİLİ HABER
Meksikalı ekipler enkaz altından 3 kişiyi sağ olarak çıkardı Meksikalı ekipler enkaz altından 3 kişiyi sağ olarak çıkardı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.