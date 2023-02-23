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Depremin 17. gününde 24 keçi enkazdan kurtarıldı

Depremin 17. gününde 24 keçi enkazdan kurtarıldı
Depremin 17. gününde 24 keçi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17. gününde enkaz altında kalan 24 keçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve beraberindeki ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karatut Mahallesi Daluşağı mezrasında enkaz altında kalan 24 baş keçi çalışmalar sonrasında depremin 17. gününde sağ olarak kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından kontroller yapılan hayvanlar, tedbir maksatlı kontrol altına alındı. İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Depremde zarar gören üreticilerimizin enkaz altında kalan hayvanlarını arama, kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Ersin Turan

 


 

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