Depremin 177. saatinde inanılmaz kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Korkmaz Apartmanında enkaz altında kalan 41 yaşındaki Suriye uyruklu Esma'dan yaşam belirtisi alan ekipler enkazdaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma, JAK, UMKE, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, ANDA ekipleri tarafından enkazda yapılan çalışmalarda 41 yaşındaki Esma'ya ulaşıldı. Depremin ardından 177. saatte canlı olarak enkazdan çıkartılan Esma, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Turan Bulut

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