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Depremin 20'nci gününde bir at enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Depremin 20'nci gününde bir at enkazdan canlı olarak kurtarıldı
Depremin 20'nci gününde bir at enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Adıyaman’da depremin 20’nci gününde bir bina enkazında canlı halde at bulundu. At, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından canlı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük depremler sonrası en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaylakonak Beldesi, Küme Evler Mahallesi'nde depremin 20'nci günü enkaz altından bir at canlı olarak kurtarıldı. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan at daha sonra tedavisi yapılarak sahibine teslim edildi. İl Tarım Orman Müdürü Osman Akar koordinesinde gerçekleştirilen atın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Çağrı Korkmaz
 

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