Depremin 21'inci gününde enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremin 21'inci gününde iş makineleri ile kentin belirli bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülmeye devam ederken, enkazlardan kaldırılan molozlar ise hafriyat kamyonlarıyla şehir merkezinin dışına taşınıyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



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