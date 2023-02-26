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Depremin 21'inci gününde enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

Depremin 21'inci gününde enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
Depremin 21'inci gününde enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

Malatya'da depremin 21'inci gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

Depremin 21’inci gününde enkaz çalışmaları havadan görüntülendi - Tıkla İzle

 Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremin 21'inci gününde iş makineleri ile kentin belirli bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülmeye devam ederken, enkazlardan kaldırılan molozlar ise hafriyat kamyonlarıyla şehir merkezinin dışına taşınıyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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