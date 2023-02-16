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Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara'ya sevk edildi

Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara'ya sevk edildi
Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara'ya sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248’inci saatte arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara’ya sevk edildi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda depremin 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Havalimanı'nda kendisini bekleyen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Ölmez'in tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam edecek.

Huzeyfe Tarık Yaman - Hakan Karaduman - Mert Cerrahoğlu - Kemal Diri

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