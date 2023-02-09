Depremin 4'üncü gününde anne kız enkazdan sağ çıkartıldı

Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ile Bozbey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bulunan Akan Apartmanı'ndan 2 kişi kurtarıldı. İş makineleri çalışırken içeriden ses duyulduğunu söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 7 kartlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Fatma Özdemir (58) ve kızı Pınar Güçlüoğlu'ndan (28) ses alan ekipler tünel açarak yaralılara ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir



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