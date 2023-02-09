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Depremin 70'inci saatinde 8 saatlik çalışma bir can daha kurtardı

Depremin 70'inci saatinde 8 saatlik çalışma bir can daha kurtardı
Depremin 70'inci saatinde 8 saatlik çalışma bir can daha kurtardı

Hatay İskenderun’da depremin 70’inci saatinde arama kurtarma ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından enkaz altından bir vatandaş daha sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta eydana gelen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Hatay İskenderun'da depremin 70'inci saatinde arama kurtarma ekiplerinin 8 saatlik çalışmasının ardından enkaz altından 40 yaşlarında olan Ahmet isimli vatandaş sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından yaralı olarak çıkartılan vatandaş sedyeyle taşınarak hastaneye sevk edildi.

Elyesa Karatepe - Muharrem Çam
 

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