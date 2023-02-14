Depremin 9. günü Hatay'daki yıkım havadan çekilen görüntülere yansıdı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ili vurmuştu. Bu illerden biri de Hatay olmuştu. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda vatandaş enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Afetin 9. gününde güneş doğarken kentteki yıkımın şiddeti dron kamerasıyla görüntülendi. Binaların tamamıyla yıkıldığı bölgede vatandaşları AFAD'ın kurduğu çadırlar da kaldığı görüldü. Kent merkezinde bulunun bir enkazda ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kent çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis ekipleri, asayiş olaylarına karşı hazırda bekletiliyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Batuhan Toprak - Erdal Can İçelli

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