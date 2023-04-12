Depremin acı hikayesi: Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazi İsmail Kaba o anları anlattı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler bir çok ilde geriye acı hikayeler bıraktı. Osmaniye'de de Adnan Menderes Mahallesinde bulunan Metin Tamer Sitesinde deprem sırasında yıkılan B blokun en son katında oturan Gazi İsmail Kaba'da (45), yıkılan binanın enkazında ailesi ile birlikte kaldı. Gazi Kaba enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, eşi Şenay (43) ile çocukları Durmuş Ali (21), Özlem (19), Fatma Sena (17) ve Furkan (14) kaybetti.

1996 yılında Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütüyle girilen silahlı çatışmada Gazi olan ve Osmaniye Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kaba deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Deprem sırasında dua edip Kelime-i Şehadete başladıklarını anlatan İsmail Kaba,“ Depremde oturduğumuz apartman yıkıldı. Saat 4.17 de bina yıkılmadan önce uyandığımızda sallanıyordu. Eşim uyandırdı 'deprem oluyor kalk' dedi. Kalktık çocukları yanımıza çağırdık. 2 kızım yanımıza geldi. Oğlanları çağırdık onlar gelmediler yanımıza. Deprem durmayınca çıkalım dedik koridora doğru yöneldiğimizde alttan büyük sarsıntı başladı. Binayı sallıyordu. Büyük gürültüyle kulak çınlatan o gürültü sesleri geliyordu. Yatak odasına geri döndük. Eşim ve 2 kızım yatak odasında bitmesini bekliyoruz. Eşim 'dua edin Kelime-i Şehadet e başlayın' dedi. Çocuklarımızla birlikte dua etmeye başladık, bina yatmaya başladı, hem alttan vuruyor hem sallantı başladı" dedi.

Bina biranda üzerimize çöktü

Metin Tamer Sitesi'nde 7. katta olduklarını hatırlatan Kaba, "Yüksekte olduğumuz için sallantıyı çok belirgin şekilde hissettik binanın yattığını görüyorduk 3 veya 4 defa yattıktan sonra bina zemininden büyük bir gürültü geldi. O esnada ne olduğunu anlamadık bina bir anda üzerimize çöktü. Bilincim açık kaldığı için çocuklarıma seslendim ses yok, eşime seslendim ses yok. Yardıma gelen insanların seslerini duydum yardım istedim. Komşumuz geldi orada sordu. 'İsmail Kaba gaziyim 'dedim. 'Tanıyorum abi seni kurtaracağım' dedi. Kızımın, eşimin aynı yerde olduğumuzu söyledim. 2 oğlumun salonun yanındaki odada yattıklarını söyledim onları da kurtaracağız dedi. Özel Harekat Polisi geldi yardıma makas ve demir kesici lazım deyince arabadan temin ederek demirleri kesip bizi çıkarttılar. Önce kızımı çıkarttılar kucağımdaydı Özlem ondan sonra diğer kızımı aldılar beni ve eşimi çıkarttılar” diye kaydetti.

Eşim ve çocuklarımın öldüğünü söylemediler

Uzun süre tedavi gördüğünü anlatan Kaba, "Akciğer kanamam vardı, belde ve kaburgalarda kırık vardı. Eşimin ve çocuklarımın hastanede tedavi gördüğünü söylediler. Eşimin, kızlarımın, oğullarımın vefat ettiklerini bilmiyordum. Yürüyemediğim, nefes almada sıkıntı yaşıyordum, akciğerde sorun olduğu için öğrendikten sonra kardeşlerime şehitlerimi ziyaret etmek istediğimi söyledim. Jandarmadan yardım istedim köye gidip şehitlerimi ziyaret etmek istiyorum diye, sağolsun ambulans ayarladılar aldı götürdüler. Ambulansla şehitlerimizin mezarını ziyaret ettim ilk defa orada gördüm mezarlarını" diye konuştu.

Büyük oğlum kardeşini kurtarmak için üzerine kapanmış

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan oğlu Durmuş Ali'nin kardeşini korumak için üstüne kapandığını aktaran Kaba, "Oğlum büyük sarsıntı başlayınca küçük kardeşinin üzerine kapanıyor kardeşini korumaya çalışmış. Deprem esnasında orada kendi canını hiç düşünmemiş, kardeşinin üzerine kapanmış şekilde bulmuşlar. Yaşları küçüktü ama yürekleri büyüktü. Hiç kaçmaya teşebbüs etmemiş kardeşini korumaya çalışmış. İkisi de şehit olmuş orada" ifadelerini kullandı.

Tek tesellim şehit eşi ve şehit babası olduğum

Konuşmasını sürdüren Kaba," Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık telefon etti 'ne mutlu başkanım size şehit eşi oldunuz, şehit babası oldunuz 2 defa gazi oldunuz' dedi. Burada en çok benim kendimi teselli ettiğim konu çocuklarım , eşim şehit oldular diyorum. Bu şekilde kendimi teselli ediyorum. Başka hiçbir pencereden bakmıyorum. Tek pencereden bakıyorum eşim ve çocuklarım şehit oldular" şeklinde konuştu.

Hastaneye kendilerini ilk ziyarete gelenlerin Jandarmalar ve komutanlar olduğuna değinen Kaba, "Garnizon Komutanımız, Valimiz, Jandarma Genel Komutanımız daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık hanımefendi, hepsi ziyaretime geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum buradan geldiler, sordular, ilgilendiler" diyerek sözlerini tamamladı.

Müslüm Balko



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