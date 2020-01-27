Depremin ardından Diyarbakır'da 8 bina yıkıldı, 16 binada ağır hasar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin üzerinden 60 saat geçtikten sora ikinci değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Elazığ Valiliğinde gerçekleştirilen ve 39 kişinin öldüğü bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da 8 binanın yıkıldığını söyledi. Bakan Kurum, “Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 8 yıkık binanın yanında, Bağlar, Kayapınar, Sur Çüngüş, Çermik ve Bismil'de toplam 16 ağır hasarlı binamız var. Aralıksız hasar tespit çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal

