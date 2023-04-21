Depremin ardından ilk bayramlarını buruk şekilde karşıladılar

11 ili etkileyen depremlerde binlerce ev yıkılırken, milyonlarca insanın hayatı değişti. Depremde evi yıkılan 57 yaşındaki Necmettin Şabanoğlu, kısa sürede enkaz altından çıkarıldı. Ayağından yaralanan Şabanoğlu, bölgedeki bir hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından kendi aracıyla Eskişehir'e geldi. Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Necmettin Şabanoğlu'nun sağ ayağının neredeyse yarısı kesildi. Hastanedeki 55 günlük tedavi sürecinin ardından ailesiyle birlikte eve çıkan Şabanoğlu, yeni düzenini kurmaya başladı. Deprem esnasında havlayarak kendilerini uyandıran köpekleri Riva'yı bir an olsun yanlarından ayırmayan Şabanoğlu ailesi, Eskişehirli hayırseverlere de defalarca teşekkürlerini iletti.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle neredeyse tüm depremzedelerde olduğu gibi Şabanoğlu ailesinin de içinde buruk bir mutluluk oluştu. Arkadaşlarını, akrabalarını, yakınlarını depremde kaybeden ve memleketlerinden uzakta yeni bir düzen kuran Necmettin Şabanoğlu, “Gönül isterdi ki herkes bayramının ailesiyle geçirsin ama bazen olmuyor” dedi.

“İlk bayram buruk geçecek”

Yaşadıkları depremden sonra geldiği Eskişehir'de hayırseverlerin yardımlarıyla yeni düzen kurmaya çalıştıklarını belirten Necmettin Şabanoğlu, “Büyük depremi yaşadık. Üzüntülü bir durum. Herkesin başı sağ olsun. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da geçmiş olsun diliyorum. İlk bayram buruk geçecek. Hayat devam edecek. Allah bize yardım edenlerden razı olsun. Eskişehir halkı bize yardım etti. Hastaneden gerekli yardımları gördük. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

“Gönül isterdi ki herkes bayramının ailesiyle geçirsin ama bazen olmuyor”

Eskişehir Şehir Hastanesindeki 55 günlük tedavi sürecinde doktorlarının kendisi ile fazlasıyla ilgilendiğini söyleyen Şabanoğlu, akrabalarının ve yakınlarının eksikliği ile buruk bir bayram yaşayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burada yaklaşık 55 gündür sağ olsun doktor Aytuğ Bey her gün bizimle ilgilendi. Ayağımın pansumanı yaparak tedaviye devam etti. Çok şükür onun meyvesini aldık. Şu an ayağım yüzde 80 iyileşti. Beş parmağım kesildi. Tarak kemiğimden beş santim bir parça alındı. Yürümeyi yüzde 100 etkilemese de yine de etkisi olacak. Biz hayattayız, buna şükrediyoruz. Gönül isterdi ki herkes bayramının ailesiyle geçirsin ama bazen olmuyor. Biz yine şükrediyoruz. Eskişehir halkı bize çok yardım etti. Buruk bir bayram olacak, hep beraber bu günleri aşacağız. Bundan sonraki bayramlarda hep birlikte kutlamayı umut ediyoruz Allah'ın izniyle.”

Ali Furkan Çetiner - Hüseyin Samet Öksüz

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