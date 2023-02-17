Depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar deprem çantası arayışına girdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremler yaklaşık 105 bin kişinin yaralanmasına sebep olurken, 35 binden fazla vatandaşın da hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu acı tablonun yanında yüzlerce can, yıkılan binaların altından sağ olarak kurtarılırken, enkaz altından kurtarılan vatandaşlar herkese umut olup, akıllara deprem ve ilk yardım çantalarını getirdi. Fay hattı üzerinde olduğu bilinen Eskişehir'de de halk, yaşanabilecek bir depremde kullanılması faydalı olacak olan deprem çantalarını hazırlamaya başladı.

"Küçük valiz ve kamp çantaları çok tercih ediliyor"

Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar yaşanan afetin ardından deprem çantası arayışına girdi. Son günlerde hazır çantaların tükendiğini öğrenen vatandaşlar kendi imkânlarıyla çanta hazırlamaya başladı. Eskişehir'de çanta ticareti yapan Fatih Ağır, yaşanan depremler sonrasında fiziksel olarak etkilenmeyen ama o korkuyu yaşayan Eskişehirlilerin deprem çantası hazırlayabilmek için çanta alışverişine çıktığını söyledi. Öğretmenlerin daha çok geldiğini fark ettiğini belirten Ağır, “Yaşanan felaket maalesef çok can aldı ama enkazın altından kurtarılanların sayısı da fazlaydı. Bu durum, Allah göstermesin enkaz altında kalırsak deprem çantasına ihtiyacımız olduğunu yeniden hatırlattı ve vatandaşlar da son günlerde çanta hazırlamaya başladı. Genelde kapasitesi çok olan kamp çantaları tercih ediliyor ama küçük el valizleri de uygun görülüyor. Deprem çantasının içine de genellikle düdük, kuru gıda, su ve karanlıkta etrafı görebilmek için ışıldak tarzı şeyler koyulması gerekiyor” dedi.

“Deprem anında göz önünde bulundurulmazsa panik haliyle unutulabilir”

Biyomedikal çalışanı Ümit Bütün, deprem çantalarının yanı sıra ilk yardım çantalarının da afet durumlarında çok önemli olduğunu söyledi. İlk yardım çantalarının panik halinde unutulmaması için görünür bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Bütün, “Kahramanmaraş depremlerinden sonra bazı yerlerde ilk yardım çantası fiyatları fahiş bir şekilde arttı ama biz sabit tutuyoruz. İlk yardım çantasının ana amacı, kriz anlarında kendi vücudumuzdaki küçük yaralanmaları tedavi edebilmek için kullanılabilecek malzemeleri barındırmasıdır. Küçük yaralanmaları hızlıca kapatabilmemiz için içerisinde sargı bezi ve batikonlar bulunur, keskin yaraların iltihap kapmasını önlemeyebilmek için kullanılır. İçlerinde boyunluk bulunan çantalar da bulunuyor ve şu ara en çok tercih edilenler boyunluk olan çantalar. Boyun zedelenmeleri ve bu tarz sorunlarda boyunluk kullanılabiliyor. İçerisinde bol ve çeşitli ürün olan çantalar da var ama daha basit ve taşınması kolay çantalar daha çok tercih ediliyor. Bunların içlerinde sargı bezi, makas, batikon, spanç ve boyunluk gibi o an ihtiyaç olacak ürünler bulunuyor. Vatandaşlar bu çantaları ulaşımı kolay olacak yere koyarsa daha iyi olur çünkü bu tarz deprem anlarında göz önünde bulundurulmadığı zaman o panik halinde unutulabilir. Ecza dolabı tarzında yüksek bir noktada olursa deprem anında hemen görülüp alınabilir. Ayrıca bu ürünler steril halde olduğu için ambalajını açmadığımızda bozulma olmuyor, sürekli yeni çanta hazırlamaya gerek yok” şeklinde konuştu.

Batuhan Kılıç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.