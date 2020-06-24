Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor

Kağızman ilçesinde geçtiğimiz günlerde 4 saat içinde art arda meydana gelen 10 depremin ardından Çengilli köyü sınırları içindeki Deniz Gölü'nde çok sayıda sazan balığı ölerek kıyıya vurdu. Köylüler durumu İl Tarım ve İl Müdürlüğüne bildirirken, köylüler yaşanan balık ölümlerinin depremin hemen ardından meydana geldiğine dikkat çekti. Köylülerden Haluk Bingeöl, “Binlerce balık kıyıya vurmuş durumda, çok kötü bir koku var. 2-3 gün önce deprem olmuştu. Depremden etkilenmiş olabilirler. Gaz veya başka bir şeyden balıklar zehirlenmiş olabilir” dedi.

Deniz Gölü'nde ölen sazan balıklarının etrafa kötü bir koku yaydığı gözlenirken, yetkililerin ölen balıklardan ve sudan numune aldığı bildirildi.

Serkan Çağlar

