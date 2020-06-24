İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor

Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Depremin ardından yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor

Kars’ın Kağızman ilçesinde geçtiğimiz günlerde art arda meydana gelen 10 depremin ardından Deniz Gölü’nde yüzlerce sazan balığı ölüsünün kıyıya vurması vatandaşları korkuttu.

Kağızman ilçesinde geçtiğimiz günlerde 4 saat içinde art arda meydana gelen 10 depremin ardından Çengilli köyü sınırları içindeki Deniz Gölü'nde çok sayıda sazan balığı ölerek kıyıya vurdu. Köylüler durumu İl Tarım ve İl Müdürlüğüne bildirirken, köylüler yaşanan balık ölümlerinin depremin hemen ardından meydana geldiğine dikkat çekti. Köylülerden Haluk Bingeöl, “Binlerce balık kıyıya vurmuş durumda, çok kötü bir koku var. 2-3 gün önce deprem olmuştu. Depremden etkilenmiş olabilirler. Gaz veya başka bir şeyden balıklar zehirlenmiş olabilir” dedi.
Deniz Gölü'nde ölen sazan balıklarının etrafa kötü bir koku yaydığı gözlenirken, yetkililerin ölen balıklardan ve sudan numune aldığı bildirildi.

Serkan Çağlar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.