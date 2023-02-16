Depremin bilançosu: Kayseri'de 73 ağır hasarlı yer tespit edildi

Vali Vekili Şenol Esmer, düzenlediği basın toplantısında depremin ardından yapılan çalışmaları ve gelişmeleri değerlendirdi. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden Kayseri'nin de etkilendiğini kaydeden Esmer, "Depremden en çok etkilenen Sarız'da 48 konut, 11 ahır ve küçük bir okulumuzda hasar var. Kayseri'de 2 bin 432 hasar tespit çalışması yapıldı. 73 ağır hasarlı yer tespit edildi. 3 konut için acil yıkım kararı çıktı. Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binada gerekli güvenlik önlemleri alındı. Küçük bir sarsıntıda çökme ihtimali çok yüksek. Üniversitemizle yıkım çalışmalarıyla ilgili çalışma yaptık. Orası bayağı tehlike arz ediyor. 3 okulumuzu 1. yarı tahliye boşaltmıştık. Toplamda 9 okulumuz var. 6 okulla ilgili süreç devam ediyordu. Onunla ilgili talimat verdik. Öğretmenevinde sıva çatlakları var. Orada gerekli inceleme yapıldı, bir sorun görülmedi. Orayı onaracağız. İlk olarak ağır hasarlı olan binayı ve Av. Ahmet Ulucan İlkokulunu yıkacağız. Buraların planlaması hazır ve bir aksaklık meydana gelmeyecek" dedi.

"5 bin 150 depremzede Kayseri'de tedavi altına alındı"

Deprem bölgelerinden getirilerek Kayseri'de tedavi edilen depremzedeler ile ilgili konuşan Esmer, "5 bin 150 depremzede Kayseri'deki hastanelerimizde tedavi altına alındı. Bunlardan 619 kişinin servislerde, 233 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 4 bin 153 kişi taburcu oldu. 100 civarında kişi ise ayakta tedavi gördü. Ek bir duruma karşılık 774 kişilik kapasitemiz var. Acil durumlara karşı 70 yoğun bakım yatağımız hazır duruyor. Bu süreçte 60 çocuğumuz bize geldi. 49'unun tedavisi sürüyor. 10 çocuğumuzun kimliği yok. 7 çocuğumuzda sosyal hizmetlerde kalıyor. Burada da 2'sinin kimliği yok. 12 kadını konuk evlerinde misafir ediyoruz. 264 ağır engelli vatandaşımız var ve bakım merkezlerine yönlendirildi" şeklinde konuştu.

"30 bin depremzede Kayseri'ye geldi"

Esmer, "İlk gün Kahramanmaraş ağırlıklı olmak üzere deprem bölgelerine 18 tır yardım gönderdik. Şimdiye kadar toplamda 497 tır bölgeye yardım malzemesi gönderildi. Depremin ardından 30 bin civarında depremzede vatandaşımız Kayseri'ye geldi. Bunların bir kısmı yurtlarda, kamu misafirhanelerinde kalıyor. Bir kısmı da tanıdıklarının evlerine yerleşti. Gelen vatandaşlarımızı kayıt altına alıyoruz ve nüfusta teyidini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin Kayseri'ye getirilmesiyle şehirde bulunan kiralık evlerinde fahiş fiyat artışı yaşandığının sorulması üzerine Esmer, "Önümüzdeki günlerde bunların üzerinde bir çalışma yapılacak. Böyle bir suiistimal olursa gereği yapılacak" diye cevap verdi.

Esmer ayrıca, 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerin ardından zararın çok olduğu Sarız ilçesinin de yüksek ihtimalle afet bölgesine dahil edileceğini sözlerine ekledi.

Ali Göç - Mükremin Kaya

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