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Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı

Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı
Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.

Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmelnin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

Hasan Eryılmaz
 

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