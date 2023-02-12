İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında

Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında
Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Depremde dışarıya çıkan yüzlerce kişi Yusuf İslam Caddesi'nde 12 dakika sonra yıkılan binanın enkazından kaçmaya çalışırken ortaya çok acı görüntüler çıktı.

Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Diyarbakır'da yıkılan binaların görüntüleri kent güvenliği kameralarına yansıdı. Yusuf İslam Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karacadağ Caddesi ve Kip Sokak'ta yıkılan binalar anbean görüntülendi. Görüntüdeki 3 bina 04.17'de yıkılırken, depremin paniği ile dışarı çıkan vatandaşların 12 dakika sonra yani 04.29'de Yusuf İslam Caddesi'ndeki 9 katlı binadan kaçış anları, dramın boyutunu anlatıyordu.

Yusuf İslam Caddesi'de yüzlerce kişi büyük bir gürültüyle çöken binadan kaçışarak adeta birbirlerini ezdi. Etraf toz dumanı ile kaplandı.

İLGİLİ HABER
Gaziantepte 9 yaşındaki Semih depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı Gaziantep'te 9 yaşındaki Semih depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı
İLGİLİ HABER
8 aylıkken 17 Ağustosu, 24 yaşında ise Kahramanmaraş depremlerini yaşadı 8 aylıkken 17 Ağustos'u, 24 yaşında ise Kahramanmaraş depremlerini yaşadı
İLGİLİ HABER
Hatay depreminden kaçan hamile kadın, Ömür ismini verdiği bebeğini İstanbulda kucağına aldı Hatay depreminden kaçan hamile kadın, 'Ömür' ismini verdiği bebeğini İstanbul'da kucağına aldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.