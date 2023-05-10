Depremin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, köy evleri de yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın kırsal mahallelerinde de yöresel mimari ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre tek katlı köy evlerinin inşasına başladı. Hatay'a 23 kilometre uzaklıktaki Altınözü ilçesinin Babatorun Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan afet evlerinin inşası devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İli 5'inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu projesi çerçevesinde yapımına başlanan evlerdeki çalışmalar dron ile de görüntülendi. Yürütülen çalışmalar bünyesinde 120 ile 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evlerinin bazılarının ortaya çıktığı görüldü. Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen evlere kısa süre sonra pencere, kapı, mutfak dolaplarının takılıp, izolasyon ve çatı döşemesine geçileceği belirtildi. Tek katlı bile olsa evlerin zeminine çok yoğun demir kullanıldığı gözlemlendi.

"Evler tamamlanıyor"

İnşaat Mühendisi Esra Abdulganioğlu, Altınözü'nün Babatorun Mahallesi'nde 17 Nisan'dan itibaren 500 köy evinin yapımına başladıklarını belirtti.

Bu bölgede 75 köy evi yapacaklarını kaydeden Abdülganioğlu, “25'inin inşaatına başladık hızla devam ediyoruz. Tek katlı yöresel mimariye uygun tek katlı olarak yapılıyor. 3+1 şeklinde planlandı. Buradaki vatandaşlarımızın rahat edebileceği şekilde dizayn ediliyor. 3 ev neredeyse tamamlandı. Bir yıl sürecek bir proje bu süre zarfında hepsini tamamlanacaktır” dedi.

İsa Akar - Ahmet Arslan

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