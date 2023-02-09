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Depremin hayatı felç ettiği Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi

Depremin hayatı felç ettiği Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi
Depremin hayatı felç ettiği Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi

Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman’da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.

Depremin hayatı felç ettiği Adıyaman’da kurulan çadır kent havadan görüntülendi - Tıkla İzle


Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkez üslü depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra, sağ kurtulan binlerce vatandaş evsiz kaldı. Kentte kalmak isteyen vatandaşlar için kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından afet çadırları kuruldu. Afet çadırlarına vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.
Kurulan çadır kentler dron ile havadan görüntülendi.

Murat Kanber - Yasin Erdem
 

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