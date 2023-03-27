Depremin izleri siliniyor!

Asrın felaketinde ağır hasar alan Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplam bin 251 enkazın kaldırıldığı kentte devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, 134 binin üzerinde bağımsız bölümün hasar gördüğü öğrenildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da hayatın normalleşmesi adına çalışmalar sürüyor. Çifte depremde kent genelindeki 44 binin üzerindeki bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Toplamda 135 bin 385 bağımsız bölümün depremden büyük ölçüde etkilendiği Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Malatya Valiliğinden yapılan son açıklamaya göre şu ana kadar bin 251 enkaz kaldırılırken, kent merkezindeki çalışmalar havadan görüntülendi. İş makinelerinin hummalı bir çalışma sürdürdüğü kent merkezinde, acil yıkılacak binalarında yıkılması ile enkaz sayısı da her geçen gün artıyor.

Çevre güvenliğinin de alındığı yıkımlarda molozlar, hafriyat kamyonları ile belirlenen alanlara götürülüyor.

Kahramanmaraş'ta da enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde yıkılan ve hasar gören binaların enkazları iş makineleriyle kaldırılıyor. Bazı vatandaşlar da kurtuldukları binaların enkazlarında kalan maddi ve manevi değeri olan eşyalarını adeta elleriyle kazıyarak çıkartmaya çalışıyor. Bölgedeki çalışmalar havadan dron ile görüntülendi. Azerbaycan Bulvarı üzerinde enkaz altından çıkarılan para kasası da polis tutanağıyla sahibine teslim edildi. 4 katlı binadan kurtulan Ayşe Tatar da kızının manevi değeri yüksek olan çeyizlik eşyalarının bir kısmını enkazdan çıkardı.

"Yaşanmışların hepsi acı tatlı bunun içinde"

60 yaşındaki Tatar, "Deprem hiç anlatılacak bir şey değil. Yaşanmasında anlatılmasında o derece büyük bir deprem. Ben bu yaşa geldim daha görmedim. 100 yaşındakiler görmemiş bu anı. Deprem değildi yani bu bir başka bir felaketti. Yaşanmış olarak gençliğimiz var. Unutulmayacak şeyler bunlar. Akşam yattık sabahtan bitti. Kızımın çeyizleri vardı. Kendi kullandığım eşyalar vardı. Kurtulduk şükür, öteki blokta 5 kişi öldü. Ölmediğimize şükrediyoruz. Yaşanmışların hepsi acı tatlı bunun içinde" dedi.

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